Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre öncesi başkan Ahmet Nur Çebi'nin tekrar aday olup olmayacağı merakla beklenirken, babası Yaşar Kaptan Çebi'nin de devreye girdiği ileri sürüldü.

Baba Çebi'nin Fanatik'teki habere göre oğluyla konuyla ilişkili bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Habere göre baba Çebi'nin oğluna “Geceni gündüzüne kattın. İşinden, ailenden, hatta sağlığından oldun. Kulüp için her türlü fedakârlığı gösterdin. Kulübün parasını saçıp transfer yapmadığın ve birkaç maçın sonucuna bakarak neler işittin, nelerle karşılaştın. Bundan böyle çok sevdiğin kulübünün sadece daha önce olduğu gibi sade taraftarı olmakla yetin” dediği belirtildi.

Bu görüşmeden sonra Ahmet Nur Çebi'nin tekrar aday olma ihtimalinin düştüğü de iddia edildi.

