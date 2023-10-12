Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre öncesi Ahmet Nur Çebi'nin babasının da müdahil olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre öncesi başkan Ahmet Nur Çebi'nin tekrar aday olup olmayacağı merakla beklenirken, babası Yaşar Kaptan Çebi'nin de devreye girdiği ileri sürüldü.

Baba Çebi'nin Fanatik'teki habere göre oğluyla konuyla ilişkili bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Habere göre baba Çebi'nin oğluna “Geceni gündüzüne kattın. İşinden, ailenden, hatta sağlığından oldun. Kulüp için her türlü fedakârlığı gösterdin. Kulübün parasını saçıp transfer yapmadığın ve birkaç maçın sonucuna bakarak neler işittin, nelerle karşılaştın. Bundan böyle çok sevdiğin kulübünün sadece daha önce olduğu gibi sade taraftarı olmakla yetin” dediği belirtildi.

Bu görüşmeden sonra Ahmet Nur Çebi'nin tekrar aday olma ihtimalinin düştüğü de iddia edildi.

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
1500 yıllık mozaik tabaka bulundu Kültür Sanat
1500 yıllık mozaik tabaka bulundu
MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır Gündem
MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır
Cem Yılmaz paylaştı. ‘Erşan Kuneri'den yeni fotoğraf Magazin
Cem Yılmaz paylaştı. ‘Erşan Kuneri'den yeni fotoğraf
Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir Dünya
Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir
Depresyonda olabilirsiniz. Sürekli bu besinleri yiyorsanız dikkat Sağlık
Depresyonda olabilirsiniz. Sürekli bu besinleri yiyorsanız dikkat
Samsun'da narkotik uygulamasında 23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Gündem
Samsun'da narkotik uygulamasında 23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
İnsan sağlığının hiç mi önemi yok? Video
İnsan sağlığının hiç mi önemi yok?