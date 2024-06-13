Bronckhorst şaştı kaldı. Binlerce taraftar beklediği karşılamaya kimse gelmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bronckhorst şaştı kaldı. Binlerce taraftar beklediği karşılamaya kimse gelmedi

Beşiktaş'a imza atmak üzere İstanbul'a gelen Giovanni van Bronckhorst'u karşılamaya hiçbir taraftarın gitmemesi olay oldu.

Süper Lig’de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya vardı.

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İSTANBUL'A GELDİ

Hollandalı teknik adamın uçağı bugün (Cuma) saat 15.50 sularında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

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"YENİ BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bronckhorst, "İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Bu, benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. Yarın basın toplantımız olacak. Heyecanlıyım. Kulübe hak ettiği başarıları kazandırmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

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TARAFTARLAR KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Her ne kadar Hollandalı teknik adam Beşiktaş için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirsede aynısını Beşiktaşlı taraftarlar için söylemek mümkün değil.

Havalimanına geldiğinde kendisini alışıldığı üzere binlerce taraftarın coşkulu bir şekilde karşılayacağını sanan Bronckhorst umduğunu bulamadı.

Havalimanlarında yaptıkları tutkulu karşılamalar ile bilinen Beşiktaş taraftarları yeni hocalarını karşılamaya gitmedi.

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