Beşiktaş'ı sarsacak gerçek. Okay Karacan'ın geçmişindeki sır ortaya çıktı. Şerafettin Tilki yazdı

Minik Serçe uzun zamandır ötüp duruyor. Kulağımın zarını patlatacak gibi. Okay Karacan konusunun aydınlığa çıkmasını istiyor belli.

Efendim adettir; yeni bir işe başlayan, göreve atanan, yönetime gelen kişiler hakkında bilgi verilir. Bunu da genelde ilgili kurum yapar.

İlgili şahsın, doğumundan başlayıp, eğitim, çalışma geçmişi, medeni hayatı varsa aldığı ödül, kitap listesi açıklanır.

Beşiktaş’ın medya ve iletiyim direktörü olan Okay Karacan için de benzeri yapıldı.

Daha doğrusu öyle sanıyorduk. Minik Serçe uyarmasa atlayacağız.

Anlatalım, Karacan; Hakan Şükür’ün TRT yıllarından ‘kankası’ yaşanan süreç sonrası ikisi de, kurumdan yol ayrımına tabii tutuldular.

Karacan, pat diye Zaman gazetesi spor servisine geçiş yapıyor. O dönem, Spor Müdürü 4, Karacan 12 milyon alıyor!

Ballı ticaret..

Spor sorumlusu haklı olarak üst yönetime duruma iletiyor. ‘Okay en tepeden geldi. Gazetenin eklerine de haftada 2-3 yazacak. Ayrıca her yazı başına 1.5-2 milyon daha alacak' deniyor.

Herkes şaşkın. Ancak kimseden çıt çıkmıyor. Çıkamıyor. Öyle ya, Karacan iyi bir spiker. Özellikle F1 anlatımları çok beğeniliyor. Fakat spor sayfalarında F1 sadece yarış olunca yer bulabiliyor. Futbol ve diğer branş yazıları ‘kıt’ ne bu ayrıcalık diye sıkıntılar yaşanıyor. Süreç senelerce aynı şekilde akıp gidiyor.

Neyse dönelim bu güne. İşte bu FETÖ yayın organı bölümü, Karacan’ın duyurulan geçmişinden siliniyor. Beşiktaş kulübünün resmi internet sitesinde bu bölüm görmezlikten geliniyor. Belli ki, işin içinde bir sıkıntılı durum var.

Öyle olmazsa neden bu yol tercih edilsin ki?

Otobanda ters yöne girmekten farkı yok.

Beşiktaş'ın internet sitesindeki açıklamayı aynen buraya alıyorum:

'Okay Karacan kimdir?

Okay Karacan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun oldu. 1992 yılında TRT Haber Merkezi'nin spor spikerliği sınavını kazanarak burada çalışmaya başladı. Olimpiyat oyunları, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası anlattı.

1996 yılında NTV'nin kuruluşunda yer alarak 12 yıl boyunca Formula 1 yarışlarını ve futbol karşılaşmalarını anlattı, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonları’nda yerinden yayınlar yaptı. 1998-2005 yılları arasında Formula 1 anlatıcısı olarak mikrofon karşısına geçti.

Habertürk Spor Servisi’ni kurdu bir yıl süreyle müdürlüğünü yaptı. Prodüktör olarak Lig TV ve TRT'ye ‘futbol kültürü’ hakkında programlar ve Formula 1 yayınları hazırladı.

Türk televizyonunun duayen isimleri Halit Kıvanç, Tansu Polatkan ve Kenan Onuk'un öğrencisi olmaktan gurur duyan Okay Karacan çok sayıda değerli televizyoncunun yetişmesine katkı sağladı. Karacan’ın, anılarını paylaştığı “Bir At Kestanesi Hikayesi” adlı kitabı 2014 yılında yayınlandı.'

Gördüğünüz gibi... Yukarıda bahsettiğim bölüm yok. Sır olmuş!

Bu cemaatin kurumlarında çalışanları aynı kefeye kimse koyamaz. Herkes ekmeğinin peşinde. Karacan da mutlaka öyledir. Onlardan ya da değil bilemeyiz. Fakat bunu saklıyorsa, kafalarda soru işaretleri çıkıyor ortaya.

Karacan için şöyle bir araştırma yaptım. Meğer her başkan değişiminde kulübün bu işi için ortaya iki isim atılıyormuş. Biri Göktuğ Sevinçli, diğeri ise Okay Karacan. Bu güne kadar her ikisi de; Süleyman Seba, Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi’den vize alamamışlar.

Arat ise daha başkan seçilmeden Karacan ile anlaşmaya varmış.

Enteresan durum.

Malum cemaatin etkin isimlerinden İhsan Kalkavan ve Ekrem Dumanlı Beşiktaş kongre üyeleri idiler. Üyelikleri hala devam ediyor mu bilgimiz yok henüz.

Şimdi gündeme gelen Karacan için, daha önce yayımlanan makaleler mevcut. Google amcadan bulmak kolay.

Bu saatten sonra hem Arat, hem de Karacan’ın herkesi tatmin edici açıklama yapmasını bekliyoruz.

Aksi taktirde bu tür spekülasyonlar sürüp gidecek. Kulüp yok yere malzeme edilecek.