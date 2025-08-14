Beşiktaş'ta Jean Onana'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ta kadro planlaması sürerken, siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'ya Güney Amerika'dan sürpriz bir talip çıktı. Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

JEAN ONANA'YI KİRALAMAK İSTİYORLAR

Yerel basında çıkan haberlere göre; Vasco, Jean Onana'yı 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçti. Transfer görüşmelerini Sportif direktör Admar Lopes yürütürken, Brezilya ekibinin oyuncuyu maliyetsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtiliyor.

MAAŞ DIŞINDA ÜCRET ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Vasco yönetiminin, Beşiktaş'tan herhangi bir kiralama bedeli ödemeden, sadece Jean Onana'nın yıllık maaşını karşılayarak transferi tamamlamayı planladığı ifade ediliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

