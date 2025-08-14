Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da gece yarısı sıcak bir gelişme yaşandı. Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta için sürpriz bir talip çıkmıştı. Brezilya ekibi Cuesta için garip bir teklif sundu. Bu teklif karşısında şaşıran Galatasaray yönetimi oyuncunun satışını gerçekleştirdi.

GALATASARAY CARLOS CUESTA'DAN KURTULUYOR!

Gazeteci Haluk Yürekli’nin gece yarısı 01:30 sularında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘SON DAKİKA Galatasaray Cuesta’nın bonservisinin %60’ını yaklaşık 6 Milyon Euro’ya Vasco da Gama’ya sattı. Abdullah Kavukçu ve Brezilya kulübü yetkilileri hazırlanan sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.’’ ifadelerine yer verdi.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in Abdullah Kavukçu aracılığıyla gelen bu teklife ‘‘Bu fırsat bir daha gelmez, hemen kabul edin’’ dediği öğrenildi. Brezilya kulübü ile Galatasaray yakın zamanda transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor.

