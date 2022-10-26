Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e flaş gönderme

Sezon başı hazırlık kampında Viktoria Plzen'le oynanan dostluk maçında teknik direktör Valerien Ismael'le tartışan ve kadro dışı bırakılan ardından da Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan flaş paylaşım geldi.

Portekiz ekibinde henüz bekleneni veremeyen ve B takımına gönderilen 19 yaşındaki oyuncu, Ismael'in gönderilmesinin gündemde olduğu bugün kişisel sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Serdar Saatçı, Hz. Muhammed'in, "İncittiğiniz Gönlün Kırdığınız Kalbin Bedduasından Korkun” hadisini paylaştı. Bu manidar hareket genç oyuncunun, Valerien Ismael'e yaptığı bir gönderme olarak algılandı.

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Beşiktaş'ın sezon başında kampta kadro dışı bıraktığı ve ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, bu hafta gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. Serdar Saatçı, Braga B takımı ile çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Portekiz 3. Lig A Grubu 6. Tur müsabakasında Braga B takımı ile AD Fafe'nin karşılaştığı müsabakaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.