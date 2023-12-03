Beşiktaş'ta oy kullanmaya gelmiş en küçük kartal

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın başkanlık için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul başladı.

İstiklal Marşı ile açılan kongrede de iki başkan adayı konuşmalarını yaptı ve oy kullanma işlemlerine geçildi.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu.

21 bin 219 üyenin oy kullanabileceği genel kurulda şuana kadar 6086 oy kullanıldı.

Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimde minik taraftarlarda aileleri ile beraber oy kullanmaya geldi.