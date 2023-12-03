Samet Aybaba'ya genel kurulda yoğun ilgi

Hasan Arat'ın listesinden aday olan Beşiktaş efsanesi Samet Aybaba üyelerin yoğun sevgisi ile karşılandı.

Selahattin Ekrekli KAYNAK: Haber Merkezi
Samet Aybaba'ya genel kurulda yoğun ilgi

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın başkanlık için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul başladı.

İstiklal Marşı ile açılan kongrede de iki başkan adayı konuşmalarını yaptı ve oy kullanma işlemlerine geçildi.

Binlerce kongre üyesinin katıldığı genel kurulda üyeler Beşiktaş efsanesi Samet Aybaba'ya yoğun ilgi gösterdi.

Hasan Arat'ın listesinden aday olan Samet Aybaba fotoğraf çektirmek isteyen üyelerin arasından zorlukla geçerek oy vermeye gitti.

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