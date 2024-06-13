Beşiktaş'ta Paulista'nın en büyük zaafını ortaya çıkardı

Kötü bir sezon geçiren ancak Türkiye Kupası şampiyonluğu ile taraftarını sevindiren Beşiktaş, yeni dönemde ilk transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, savunmaya takviye yaptı ve Atletico Madrid'den Gabriel Paulista'yı İstanbul'a getirdi.

Yakın zamanda da açıklama gelir.

Gabriel Paulista'yı yakından tanımak adına oyuncunun özelliklerini sizlerle paylaşacağım.

26 Kasım 1990 yılında Brezilya'da dünyaya gelen Gabriel Paulista, defans mevkisinde görev alıyor.

Kariyerine Brezilya takımı Vitoria BA takımında başlayan Paulista, Villarreal, Arsenal, Valencia ve

Atletico Madrid gibi önemli takımlarda forma giydi.

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli dönemini Valencia altında yaşadı.

Burada takımın önemli bir parçası olan Paulista, tam 220 maçta forma giydi ve kariyerinde en çok forma giydiği takım oldu.

Ancak Atletico Madrid'deki son dönemi pek iyi geçti sayılmaz.

Güçlü ve sağlam bir oyuncu olan Paulista, sakatlıklarla boğuştu ve Atletico Madrid'de sadece 5 maçta forma giydi.

2020 yılında İspanyol vatandaşı olan Paulista, İspanya Milli Takımı’nda oynamak istese de hiç çağrılmadı.

Peki, gelin futbolcunun güçlü ve zayıf yönlerine bakalım..

GÜÇLÜ VE HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Gabriel Paulista, fiziksel güç ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor.

Yaşından dolayı tecrübesi ve liderlik özelliği de bulunan Paulista, rakip forvetlerle olan ikili mücadelelerden üstün çıkıyor.

Hava toplarında da oldukça etkili olan Brezilyalı, savunmada sakin bir bir oyun sergiliyor.

Ayrıca oyun okuma yeteneği ve pozisyon alma becerisi sayesinde Beşiktaş'ı birçok tehlikeli ataktan kurtarabilecek düzeyde.

Brezilyalı oyuncunun bir başka özelliği ise savunmayı organize etmesi ve takım arkadaşlarını yönlendirmesi olarak öne çıkıyor.

EN BÜYÜK ZAAFI SAKATLIK

Paulista'nın tüm güçlü özellikleri karşısında en büyük zaafı ise sakatlık.

Kariyerinde sıkça yaşadığı sakatlıklar, oyuncunun zayıf yönü olarak ön plana çıkıyor.

Özellikle son yıllarda yaşadığı sakatlıklar, Paulista'nın formunu kaybetmesine neden oldu.

Valencia'da oynadığı dönemde diz sakatlığından dolayı 138 gün sahalardan uzak kalan Brezilyalı, 23 maç kaçırdı.

Gabriel Paulista'nın fiziksel gücü ve dayanıklılığına rağmen en büyük dezavantajlarından biri ise hız eksikliği.

Paulista, hızlı forvetlere karşı zaman zaman zorluk yaşayabiliyor ve rakipler tarafından kolay geçilebiliyor.

Ancak Paulista, LaLiga'da geçirdiği uzun yıllar ve kazandığı tecrübeyle, Beşiktaş’a faydalı bir futbolcu olabilir.

Paulista kariyerinde Arsenal ile 2 İngiltere Kupası, yine Arsenal ile 1 İngiltere Süper Kupası ve Valencia ile İspanya Kupası kazandı.