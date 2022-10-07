Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takıma 2 futbolcusundan müjdeli haber geldi.
Ntvspor'un haberine göre; Siyah-Beyazlı takımda sakatlıklarını atlatan Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal, Giresunspor maçı kadrosuna dahil edildi.
Teknik direktör Valerien Ismael şans vermesi halinde iki futbolcu da görev yapabilecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.