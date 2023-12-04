Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat ve yönetim mazbatasını yarın alacak

Beşiktaş Kulübü'nün 35. Başkanı Hasan Arat, yarın saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek törenle mazbatasını teslim alacak.

KAYNAK: AA
Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat ve yönetim mazbatasını yarın alacak

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede Arat, rakibi Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu.

Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

MAZBATA TÖRENİ YARIN

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.

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