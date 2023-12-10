Beşiktaş'taki büyük skandalı Şerafettin Tilki belgesiyle ortaya çıkardı

Patinaj..

Bilirsiniz. Tekerlekler döner. Ama olduğunuz yerde durursunuz. Hareketsiz.

O haldeyim. Beşiktaş’a demir attım!

Onca konu var. Minik Serçem; şakırdıyor mübarek.

Gel gör ki Beşiktaş’tan kopamadım. Bir ilk yaşıyorum. Baktım son yazılarım hep bu kulübümüz ile alakalı.

Son olur umarım.

Hatırlayın son yazımı. Fatih Terim’in ‘prensi’ Emrah Bayraktar yeniden görev aldı. Samet Aybaba’nın yardımcısı oldu.

İşte bu Bayraktar’ın son marifeti.



Minik Serçe ayrıntılı anlattı. İnanamadım. Üşenmedim. Farklı kişilere sordum. Hepsi teyit etti.

Yok yok olamaz dedim.

‘İnanmazsan Beşiktaş Futbol A.Ş.‘nin 2017 mali tablosuna bak..’ dediler kızgınca.

Baktım..

Beşiktaş altyapı sorumlusu olarak 5 yıl görev yapan Bayraktar ile sözleşmesi biter bitmez yollar ayrılmıştı.

Aksi taktirde çok ağır tazminat maddeleri içeriyordu.

İşte Bayraktar, bu ayrılığa çok içerlenmiş olmalı.

Beşiktaş kulübü aleyhine dava açmış.

Şimdi sıkı durun bomba patlıyor.

Siper alllll..

Bayraktar; dava gerekçesi olarak, hafta sonları çalıştığını, izin kullanmakta sıkıntı yaşadığını ve mesai saatlerinin dışında çalıştığı gibi talepler ile tazminat istemiş.

Şaşırmayın. Benim şaşkınlığım yeter.

Beşiktaş gibi büyük kulübün her yaş grubunda takımı var. Liglerde oynuyorlar.

Her takımın başında görevli hocalar var.

Maçlar hafta sonu. Zira minik kartallar okula gidiyorlar.

Hafta sonu bir iki maça gidip şöyle bir bakmak asli görevin.

Gidip baktığını da gören var mı bilemiyorum.

Kalkıp, hafta sonu çalıştım mesai isterim diyerek kulüp aleyhine tazminat davası açmak neyin nesidir.

Vallahi böyle bir şey duymadım. Sadece futbol değil, nerede ise sporun geneli hafta sonu organize oluyor. Maçlar tatil günlerinde yapılıyor.

Düşünün, görevden ayrılan Sergen Yalçın, kulübe dava açıyor. Hafta sonları takımın başında maça çıktım. Ekstra mesai isterim diye. Aynı şey.

Başkan Hasan Arat bundan habersiz olabilir. Feyyaz Uçar da öyle.

Amma, Bayraktar’ı özellikle isteyen Samet Aybaba olamaz. Hiç mi sorup soruşturmaz.

Bu altyapıda çalıştı, bir defosu, yanlışı var mı diye.

Pes.

Beşiktaş kulübü ilke olarak aleyhte her ne sebep olursa olsun dava açan birine tekrar görev vermiyor.

Bu bir kurumsal karar. Çok da doğru. Benzer durum tüm kurumsal firmalarda mevcut.

Hep diyorum başka ülkede yaşayamam diye.

Kötü de olsa örnek.

Gidip dava mı açsam acaba.

Hafta sonu yazı yazdım. Ekstra mesai isterim diye.

Aman patron duymasın..

İşte belgesi: