Beşiktaş'tan Bailly açıklaması. Bodo Glimt maçında oyundan alınmıştı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda Bodo Glimt'i konuk etti.

Siyah Beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında oyundan alınan Eric Bailly için Beşiktaş açıklama geldi.

İşte o açıklama;

-Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır.