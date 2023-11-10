Beşiktaş'tan Bailly açıklaması. Bodo Glimt maçında oyundan alınmıştı

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Bailly açıklaması. Bodo Glimt maçında oyundan alınmıştı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda Bodo Glimt'i konuk etti.

Siyah Beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında oyundan alınan Eric Bailly için Beşiktaş açıklama geldi.

İşte o açıklama;

-Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır.

ekran-goruntusu-2023-11-10-002831.png

Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Beşiktaşlılar Ahmet Nur Çebi'yi sakın bırakmayın. Burak'ı tam yetkili teknik direktör yapın. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaşlılar Ahmet Nur Çebi'yi sakın bırakmayın. Burak'ı tam yetkili teknik direktör yapın. Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Fenerbahçe serbest düşüşte! Gözler Fred'i arıyor. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe serbest düşüşte! Gözler Fred'i arıyor. Fatih Saboviç yazdı
Şişli'de gecekondu yangını: 1 ölü Yaşam
Şişli'de gecekondu yangını: 1 ölü
Bakan Koca’dan HPV aşısı açıklaması. 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurmuştu Gündem
Bakan Koca’dan HPV aşısı açıklaması. 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurmuştu
Fenerbahçe Partizan'a son nefeste mağlup. Obradovic eski takımını yıktı Spor
Fenerbahçe Partizan'a son nefeste mağlup. Obradovic eski takımını yıktı
Hüzünlü Sonbahar Yazarlar
Hüzünlü Sonbahar
BM: Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'si yok oldu Dünya
BM: Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'si yok oldu