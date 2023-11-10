Beşiktaş'ın Avrupa defterini Club Brugge kapattı

Club Brugge'nin Lugano'yu mağlup etmesinin ardından Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

Beşiktaş'ın Avrupa defterini Club Brugge kapattı

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya geldi.

Club Brugge maçı Thiago ve Vanaken'nin golleriyle 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı.

1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı.

Siyah beyazlılar, böylece bu sezonki Avrupa defterini de kapatmış oldu.

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