Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı

Beşiktaş, transfer çalışmalarında önemli bir aşama kaydetti. Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı kulübün Portekiz'in Braga takımında forma giyen Brezilyalı Vitor Tormena için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena için resmi teklif yaptı. Tarafların anlaşmaya vardığı iddia edildi. Transferin açıklandığı da ileri sürüldü.

26 yaşındaki Tormena bu sezon Braga formasıyla 21 maça çıkıp 1 gol kaydetti.