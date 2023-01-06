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Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi büyük şok

Beşiktaş'ta Kasımpaşa öncesi yaşanan sakatlık teknik direktör Şenol Güneş'in hesaplarını bozdu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 18:27
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Beşiktaş'ın yıldız ismi sakatlandı

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi büyük şok
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazırlanırken, son antrenmanda yaşanan sakatlık teknik direktör Şenol Güneş'in hesaplarını alt üst etti.

Siyah beyazlı takımın orta sahasının belkemiği olan Josef de Souza sakatlandı.

Bu futbolcunun büyük bir olasılıkla takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.

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