Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi büyük şok

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazırlanırken, son antrenmanda yaşanan sakatlık teknik direktör Şenol Güneş'in hesaplarını alt üst etti.
Siyah beyazlı takımın orta sahasının belkemiği olan Josef de Souza sakatlandı.
Bu futbolcunun büyük bir olasılıkla takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.
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