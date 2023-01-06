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''Dele Alli Beşiktaş'ın kabusu oldu'' İngiltere'den sert yorum

İngiltere gazetesi Daily Mail, Beşiktaş'ta forma giyen Dele Alli için bir haber yaptı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 18:32
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İngiltere'den sert yorum. ''Dele Alli Beşiktaş'ın kabusu oldu''

''Dele Alli Beşiktaş'ın kabusu oldu'' İngiltere'den sert yorum
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Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Dele Alli, gösterdiği performansla eleştirilerin odağı oldu. İngiltere'den Daily Mail, 'Dele Alli Beşiktaş'ın kabusu oldu' başlıklı bir haber yaptı.

Haber şu şekilde;

''Dele Alli'nin Beşiktaş kabusu, Türk kulübü 'performansları düzelmezse Everton'a geri gönderilecek' Eski Spurs yıldızı ile kasvetli bir dönemin ardından 'kiralık anlaşmasını feshetmeyi düşündüğü' için daha da kötüye gidiyor.

Beşiktaş'ın, Dele Alli'nin Everton'dan transferinin ardından 5 aydan kısa bir süre sonra kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü bildirildi.

Alli, Goodison Park'ta geçirdiği zorlu dönemin ardından kariyerini yeniden canlandırma umuduyla Ağustos sonunda Beşiktaş'a geldi.

Ancak Türkiye'de en iyi formunu yakalayamadı ve Beşiktaş'ta tüm müsabakalarda sadece dokuz maç oynadı.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Alli'den şüphe duyuyor ve onu Everton'a göndermeyi düşünüyor.

Raporda, Alli'nin performansını iyileştirmek için ay sonuna kadar vakti olduğu veya Beşiktaş'ın, onun Premier Lig'e dönmesi için Everton ile görüşmeye başlamasının ciddi bir şans olduğu belirtiliyor.

Alli'nin Türkiye'deki zamanı, kulüpteki ikinci maçında ilk golünü atmasıyla parlak başladı.

Bu, bir yılı aşkın bir süredir ağı ilk kez bulmasıydı ve ileride daha iyi zamanların olacağını öne sürdü.

Ekim ayı sonlarında Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile oynadığı maçın devre arasında teknik direktör Şenol Güneş'in Tottenham'ın eski yıldızının 'beklentilerin altında' kaldığını iddia etmesiyle oyundan aldı.

Alli, Noel'den önceki son maçında Türkiye Kupası maçında 29. dakikada oyundan çıkınca taraftarları tarafından yuhalandı.

Daha sonra sosyal medyada futbol sevgisini ve spordan vazgeçmeye niyeti olmadığını paylaştı.

Ancak bu, teknik direktörünü Beşiktaş'ın sonraki iki maçında bir yedek oyuncu olduğu ve Alli'nin Türkiye'de değerini kanıtlaması için zaman daralıyor gibi göründüğü için onunla tekrar oynaması için ikna etmedi.''

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