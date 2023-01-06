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Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıracak olan Josef de Souza sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 21:26
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Josef de Souza'dan yaşadığı sakatlık hakkında paylaşım. ''En kötü sezonumu geçiriyorum''

Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
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Beşiktaş'ta Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Josef de Souza şu ifadeleri kullandı;

"Şüphesiz profesyonel olduğumdan beri en kötü sezonumu geçiriyorum. Sakatlıklar sezonunun kalan kısmında Tanrı beni korusun ve bana yardımcı olsun."

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