Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum

Beşiktaş'ta Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Josef de Souza şu ifadeleri kullandı;
"Şüphesiz profesyonel olduğumdan beri en kötü sezonumu geçiriyorum. Sakatlıklar sezonunun kalan kısmında Tanrı beni korusun ve bana yardımcı olsun."
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.