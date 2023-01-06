Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum

Beşiktaş'ta Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Josef de Souza şu ifadeleri kullandı;

"Şüphesiz profesyonel olduğumdan beri en kötü sezonumu geçiriyorum. Sakatlıklar sezonunun kalan kısmında Tanrı beni korusun ve bana yardımcı olsun."