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Beşiktaş'tan Galatasaray'a abuklama yanıtı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan arka arkaya flaş açıklamalar geldi. Son paylaşımda Siyah - Beyazlılar "Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 22:36
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a cevap geldi

Beşiktaş'tan Galatasaray'a abuklama yanıtı
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Beşiktaş Galatasaray'ın ünlü dizi Sıcak Kafa repliğindeki abuklama göndermesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor, kararlar aleyhine olursa bağır, lehine olursa kulaklık tak."

NE OLMUŞTU?

Siyah-beyazlılar önce Ali Palabıyık için Fenerbahçe'ye tepki gösterirken açıklamada, Galatasaray'a da yer verdi ve şu ifadeler kullanıldı;
"Olmayan penaltılar ve yanlış hakem kararlarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Spor Kulübü'nün de dün bağırıp, bugün hakemlerin lehlerine verdikleri kararlara susması ve aynı şekilde ligin başında hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise hakem hatalarından dert yanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamaları, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan sorun var" mantığının ta kendisidir."

Galatasaray, Beşiktaş'a cevap verirken, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" sözlerini kullandı.

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XVYZ
3.02.2023 22:43
ADAMLAR aylarca HERKES İÇİN ADALET derken , AĞIR TAŞ nerede duruyordu ACABA...ESAS kulaklarını TIKAYANLAR ,bugün sussun bari...  
 
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