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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a abuklama mesajı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerin sosyal medya üzerinden birbirlerine sert göndermelerine bu kez de Galatasaray katıldı. Sarı Kırmızılı kulüp gündemdeki Sıcak Kafa dizisi ile ezeli rakiplerine "Abuklayanlar var" mesajı yolladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 22:09
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Galatasaray: ''Sadece hedefimize odaklanalım!''

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a abuklama mesajı
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arka arkaya açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, ayrıca bu paylaşımında kulaklık ve kupa emojileri de kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

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