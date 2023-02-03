Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a abuklama mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arka arkaya açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray, ayrıca bu paylaşımında kulaklık ve kupa emojileri de kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.