Şenol Güneş'ten flaş karar. Sivasspor 11'i belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son maçta Karagümrük'le deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.
Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.
Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.
Karagümrük maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
Beşiktaş'ın hafta içinde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic'in siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Sivas'ta çıkması bekleniyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masukau, Tayfur, Hadziahmetovic, Muleka, Dele Alli, Cenk, Aboubakar
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