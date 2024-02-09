Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel James Rodriguez ile ilgilenmediklerini duyurdu.

Ara transfer döneminin son gününde gaza basan Beşiktaş’ta İkinci Başkanı Hüseyin Yücel James Rodriguez’in durumu hakkında konuştu.

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James Rodriguez ile ilgilenmediklerini söyleyen Hüseyin Yücel, "Bu işin bir de ekonomik tarafı var. Muci geldi, imzaları attık. Belki 2-3 sene sonra bu oyuncuyu elimizden 40-50 milyon euro'ya çıkartmak da var hayalimizde. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz. Sosyal medyada çok yazıldı Rodriguez'ler falan. Asla alakamız olmadı Allah da yolumuzu düşürmesin o tarz oyunculara, kişisel bazlı konuşmuyorum Taraftarımız bize güvenmeye devam etsin" dedi.

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