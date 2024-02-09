Milli Takım İspanya'ya mağlup oldu

Kaynak: AA
Milli Takım İspanya'ya mağlup oldu
Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası'nda İspanya ile karşılaşan A Milli Kadın Hokey Takımı 8-5 kaybetti.

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü maçında İspanya'ya 8-5 mağlup oldu.

Milli takım, Berlin'deki şampiyonanın devam ettiği organizasyonda, grup aşamasındaki üçüncü maçında İspanya ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 8-5 yenik ayrıldı.

A Milli Kadın Hokey Takımı, turnuvadaki ilk maçında Belçika'ya 4-2, ardından ikinci maçında ise ev sahibi Almanya'ya 7-2 kaybetmişti.

Milliler, yarın saat 13.30'da grup aşamasındaki dördüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacaklar.

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