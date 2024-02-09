Beşiktaş Ernest Muci'nin maliyetini açıkladı. Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Beşiktaş Legia Varşova’dan trasnfer ettikleri Ernest Muci’nin maliyetini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir” Denildi.