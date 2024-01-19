Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi. Tarihe geçecek rakam

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Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi. Tarihe geçecek rakam
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un adı Avrupa kulüpleriyle anılması sonrası siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservis bedelini belirledi.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 5 Mayıs 2023 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza atan Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Özellikle Semih'in son haftalardaki performansı sonrası birçok Avrupa takımı, 18'lik golcüyü yakından takip etmeye başladı.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Semih Kılıçsoy'a artan ilgi sonrası Beşiktaş, genç futbolcunun bonservisini belirledi.

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

TARİHE GEÇECEK
Semih Kılıçsoy'un transferinin bahsedilen rakama gerçekleşmesi durumunda genç futbolcu kulüp tarihine de geçecek.

Genç hücumcu, Cenk Tosun'un 22.5 milyon euroluk transfer rekorunu kırarak kulüp tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

PERFORMANSI
Beşiktaş forması ile bu sezon 16 maça çıkan Semih, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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