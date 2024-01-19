Ancelotti ve Arda Güler arasındaki konuşma ortaya çıktı: Atletico Madrid maçında oynamamıştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
Ancelotti ve Arda Güler arasındaki konuşma ortaya çıktı: Atletico Madrid maçında oynamamıştı
Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e 4-2 yenilen ve kupadan elenen Real Madrid'de, Ancelotti'nin maç sonrası Arda Güler'i teselli ettiği iddia edildi.

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Real Madrid, Atletico Madrid'e uzatmalarda 4-2 yenildi ve kupadan elendi.

Maç sonrası Real Madrid tarafında büyük hayal kırıklığı yaşanırken, teknik direktör Carlo Ancelotti ile

Arda Güler arasında ilginç bir diyalog yaşandığı öne sürüldü.

''ÜZGÜNÜM SENİ OYUNA ALAMADIM''
Ancelotti'nin, Madrid derbisinin maç kadrosunda bulunan ancak 120 dakika boyunca maçı yedek kulübesinden izleyen Arda ile karşılaşma sonunda bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Defensa Central'de geçen habere göre; İtalyan teknik adam, Arda Güler'le yaptığı sohbette onu unutmadığını ve sezonun geri kalanı için aklında olduğunu açıkça dile getirirken, "Arda bugün seni oyuna alamadığım için üzgünüm. Pazar günü süre alacaksın" dedi.

Ayrıca Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler yüzde 100 hazır görünse de sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle futbolcuyu oynatma konusunda ölçülü davranmak istediği belirtildi.

ALMERIA KARŞISINDA İLK 11 BAŞLAYABİLİR
Haberin devamında ise La Liga'nın 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Santiago Bernabeu'da oynanacak Almeria maçında, Arda Güler'in ilk 11 için güçlü bir aday olabileceği ifade edildi.

KRAL KUPASI'NDA ETKİLİ PERFORMANS SERGİLEMİŞTİ
Arda, Kral Kupası'nın bir önceki turunda Arandina'ya karşı mücadeleye ilk 11 çıkmış ve ilk kez giydiği Real Madrid formasıyla gösterdiği olumlu performansla alkış almıştı.

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