Beşiktaş'ı Giresun'da Tayyip'in nasıl kurtardığını Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Futbol dersen, futbol değil! Futbola benzer bir şey sanki! Karman çorman!

Giresunspor düşük bütçesiyle kurduğu kadroyla hadi beraberliği hedefliyordu diyelim. Peki Beşiktaş için ne söyleyelim?

Kadrosuna baktığın zaman gözalıcı yıldızları var. Girenler, çıkanlar da öyle. Ama ortaya çıkanı nasıl ifade edelim.

Bir kere... Yahu bu takımın penaltıcısı kim? Serbest atışları kim kullanır? Korner nasıl atılır? Herhangi bir varyasyon var mı? Cevapsız sorular. İlk yarıda bir serbest atış oldu. Beşiktaşlı 3 futbolcu neredeyse açık oturum yaptı; nasıl atalım diye. Bunlar antrenmanda çalışılmıyor mu acaba; kimin ne yapacağı belli değil mi?

Bir eksiklik var Beşiktaş'ta. Büyük bir boşluk bu. Boşluğun nedeni belli belli olmasına da... Görmesi gerekenler bir türlü görmüyor bunu.

Gerçi her zaman olduğu gibi Beşiktaş baskılı başladı maça. Baskısı; Giresunspor'un oyunu geride kabullenmesinden de kaynaklandı aslında.

Ve 15. dakikada sahalarda pek görülmeyen bir pozisyon oldu.

Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

Onurcan, 30. dakikada da arkadaşının ters bir vuruşunu mükemmel kurtardıktan sonra 34. dakikada çaresiz kaldı. Çünkü bu dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı topu de Souza rövaşata ile doldurdu, son olarak Tayyip Talha Sanuç nefis bir rövaşatayla fileleri havalandırdı. Maçın en güzel hareketiydi bu.

İkinci yarıya gelirsek... Gelmese miydik acaba? Çünkü ikinci yarı ilk yarıyı da arattı.

Size bir şey söyleyeyim mi? Giresunspor, Beşiktaş kalesine 90. dakikada Oğulcan'ın VAR kararıyla ofsayt diye sayılmayan golünden başka bir isabetli şut bile atamadı; biliyor musunuz?

Beşiktaş'ın kalesine gelen şutlardaki gol oranını biliyorsunuz. Neredeyse her kaleyi tutan her şut gol oluyor. ben Giresunspor'un hocası olsaydım oyuncularıma vereceğim ilk taktik şu olurdu: "Kaleyi gören vursun!"

Vurmadılar. Belki de vuramadılar. Beşiktaş ise bu yarıda bir iki pozisyona girdi; o kadar. O da Ghezzal girdikten sonra.

Beni asıl şaşırtan bazı futbolcuların performansları. Mesela Dele Alli; bu kadar kötü nasıl oynayabilir ki?

Tam tersi olanlar da vardı aslında. Örneğin Tayyip Talha. Sadece attığı gol değil, defansta da iyiydi. Giresunspor kalecisi Onur da vasatın bir tık üstündeydi.

Saha zemininin de çok kötü olduğunu belirttikten sonra şunu da eklemeliyim: Giresunspor Beşiktaş'tan korktu! Beşiktaş da Giresunspor'dan korktu. Bazı futbolcular da ayaklarını topa uzatmaktan korktu! Oldu mu ya! Giderek soğuyacak insanlar futboldan. Bu son mesajım Fransız hocaya.

Abi korkaklık falan tamam da. Giderek futboldan da uzaklaşıyor Beşiktaş takımı. Kimin ne yaptığı belli değil. Kim firikikçi, kim penaltıcı? O bile sahada belli oluyor. Bir frikik kazandılar 3 futbolcu neredeyse sahada açık oturum yaptı. Kim atacak, nasıl atsak diye. Böyle plansız bir takım olur mu?

Eğer son dakikada Oğulcan'ın golünde ofsaytı VAR farketmeseydi ne olurdu? Bu sorunun cevabını yönetim verecekti herhalde.