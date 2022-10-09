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Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklama

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'tan iddialı mesajlar

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 07:24
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Tayyip Talha'dan şampiyonluk sözleri

Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklama
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Beşiktaş'ın Giresun deplasmanında galibiyet golünü atan Tayyip Talha Sanuç, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Genç futbolcu şunları söyledi:

"Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Şu an tek odaklandığım şey bu takımla şampiyonluk yaşamak. Beşiktaş forması altında ilk golümü attığım için çok mutluyum. Ayrıca gol yemediğimiz için de çok mutluyum. 

Bahane değil ama saha futbola elverişli değildi. Bu tür maçlarda kazanmak daha önemli oluyor. Takım arkadaşlarımızla beraber çok iyi mücadele ettik. Önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız.

Kulübün içindeki ortam, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha fazla goller atarak bu aileye katkı sağlayacağım" 

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