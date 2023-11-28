Beşiktaş'tan şok sakatlık açıklaması

Beşiktaş; sakatlıkları bulunan Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları ile ilgili bilgilendirme yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan şok sakatlık açıklaması

Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a 2 kötü haber daha geldi.

Siyah-Beyazlı kulüp; Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Arthur Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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