Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak

Bir kulüp için en önemli yerler neresidir? Elbette ki, stadı, kamp tesisleri ve kulüp binası..

Şöyle bir düşünün, bunların elden gittiğini. Halk deyimi ile, "Dımdızlak" ortada kalıverir.

Bu durum ile karşılaşan kulüp kim derseniz..

Dört büyükler içinde: BEŞİKTAŞ

Önce stadı, sonra tesisleri gitti geldi.

Dönelim arka planda yaşananlara..

İbretlik.

Fikret Orman yeni stat açılışında, törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini tam 28 kez söylediği için sosyal medyada konu olmuştu.

Olayın perde arkasını öğrenince, başkana hak vermemek elde değil. 28 değil 28 milyon kez telafuz etse yetmez.

Erdoğan, Beşiktaş kulübünü ipten almış resmen.

Süleyman Seba dahil her başkan elinde stat maketi ile kongrelere geldi. Salon girişindeki masaya kondu o maket. Orda da kaldı.

İşte Orman’da aynısını yaptı. Baktı olmuyor. Erdoğan’dan randevu aldı. Durumu izah etti. Dönemin Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, proje yaptırıyor. Stadın olduğu yer ‘Silikon vadisi’ yapılacak. Zeytinburnu Kazlıçeşme’ye devlet 55 bin kişilik stat yapacak. Kabataş’a kadar gelen tramvay, Eminönü’nden ayrılıp sahil yolunu takiben stada ulaşacak. Sahile de iskele konacak. Ulaşım; kara, demir ve deniz yolu ile çözülecek.

Çaresiz kalan başkan durumu Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Erdoğan’a arz ediyor.

Erdoğan, “Hiç olur mu öyle şey. Orası Beşiktaş’ın kalbi. Günay’ın projesini dikkate almayın. Kendi projenizi getirin. Hatta Kadir Bey de (Topbaş) burada kendisine gerekli talimatları vereceğim..” diyor.

Orman daha proje toplantısı yapmadan Topbaş arayıp, “Hemen getirin..” diyor. Projeye itiraz olmasın diye, askıya eski proje konuyor.

Şimdi sıkı durun, eski projeye kurşun gibi itiraz yağıyor. Rakiplerden de tek tük var. Asıl itiraz edenler Beşiktaş’ın içinden.

Pes!..

Harfiyat, anıtlar kurulu, ruhsat ve diğer izinler işte bu en tepeden gelen talep sonrası çözülüyor. Hatta açılışın olacağı gece tam 8 bin işçi stadın çevre düzenlemesini sabaha kadar çalışıp tamamlıyor..

Ahmet Nur Çebi, resmi tebligat ile ürküyor. Orman Bakanlığı ile yapılan kira görüşmeleri sonuç vermediği için, bakanlık tesislerin boşaltılması için tebligat göndermiş.

Bu kez yer Huber köşkü. Çebi, durumu spor bakanına bildiriyor. Çözüm çıkmıyor. Başkan yönetimi ile Huber köşküne gidip Erdoğan’a ayrıntılı bilgi sunuyor.

Erdoğan bu kez çok kızıyor. Bakanlarını azarlıyor! “Orman bakanı, İstanbul’da başka yer bulamadı da, ordaki sahalara mı ağaç dikecek. Tesislerin tam karşısı da Millet Bahçesi. Bu gün Beşiktaş kulübünün isteğini yerine getirin. Kulüplerimize sahip çıkalım. Engel değil, teşvik edip destek verelim..” diyor ve konu çözülüyor.

İşte sevgili dostlar. Beşiktaş, hem stadını böyle yapıyor. Hem de, kamp tesislerini yeniden kiralayabiliyor.

Ya Cumhurbaşkanı spordan gelmese. Ya da, olayı ilgili bakanlıklara bıraksa ne olacaktı.

Bu yüzden bu olay her kulübe ders olmalı. Bu tür konuları çözmede, hızlı ve doğru hareket etmeliler.

Yazı konusu öyle hikaye değil. Toplantılarda olanların anlattıklarından ibaret. Her türlü bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Geniş kitlelere ulaşır. Bilgisiz kalmayın. Beni unutun ama, olayları aklınızdan dahi çıkarmayın.