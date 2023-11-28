Beşiktaş'ın yeni başkanını Mehmet Demirkol açıkladı: Çebi'nin aynısı

Mehmet Demirkol, Socrates Youtube kanalında Beşiktaş'ın 3 Aralık'taki başkanlık seçimi hakkındaki tahminini açıkladı.

Siyah Beyazlı ekibin güçlü bir yönetime ihtiyacı olduğunu söyleyen Demirkol, "Güçlü bir yönetim göreve gelirse, Rıza hocaya da verilen destekle Beşiktaş yükselebilir. Samsunspor'a kaybedilseydi, her şey biterdi her şey. Güçlü bir yönetim gelmesi lazım Beşiktaş'a. Beşiktaş kongresi şöyle bir seçim yapacak 'Serdal Adalı ile başlayan süreç devam mı etsin? Yoksa başka bir görüş mü gelsin' seçimi olacak Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.

TJK VE KULÜP

Serdal Adalı'nın hem Beşiktaş Başkanı olduğunda TJK Başkanlığını bırakmayacağını açıklaması üzerine Demirkol, "Serdal Adalı mesela TJK Başkanı, bırakacak mı orayı? TJK ülke gibi bir yer, devasa orası ve ikisini bir arada yönetmek imkansız" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın yıllardır hep aynı şekilde yönetildiğini savunan Mehmet Demirkol, "Serdar Bilgili'den, Ahmet Nur Çebi'ye kadar olan dönemlerde Beşiktaş hep aynı yönetildi. Her şey aynıydı ve Serdal Adalı'da gelirse devam eder böyle. Hiç kimse kusura bakmasın Serdal Adalı eşittir Ahmet Nur Çebi" dedi.

HASAN ARAT'A GÖNDERME

Diğer aday Hasan Arat'ın SZC TV'ye yaptığı açıklamaları ve vaatleri hakkında yorumlarda bulunan Demirkol şu ifadeleri kullandı: Hasan Arat'ı dünkü canlı yayında romantik buldum. Statı değiştiricem, futbol takımını değiştiricem, kadın voleybolda bir şeyler falan hani 4,5 senede nasıl yapabilir bilmiyorum. Kısacası, değişim vaat ediyor. Ben kim kazanır bilmiyorum. Beşiktaş kongre üyesi değilim, biliyorsunuz ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray Lisesi'nden de mezunum. Ben sadece fotoğraf çekiyorum. Ayrıca Beşiktaşlı olanlar oy kullanmasın çok olay çıkar çünkü.

ARAT NASIL KAZANIR?

Normal şartlarda Serdal Adalı'nın kazanmasını gerektiğini söyleyen Demirkol, "Bence Serdal Adalı kazanır ama katılım 12.000 kişiyi geçerse Hasan Arat kazanır seçimi" diyerek tahminini açıkladı.