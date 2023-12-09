Beşiktaş'tan taraftarları umutlandıran derbi bileti açıklaması

Beşiktaş; bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi için kulübe devredilen biletleri saat 13.00'te satışa çıkaracak.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan taraftarları umutlandıran derbi bileti açıklaması

Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak.

Beşiktaş Kulübü tarafından 7 Aralık'ta satışa çıkarılan Fenerbahçe derbisinin biletleri 1 dakikada tükenmişti.

Siyah-Beyazlı kulüp; derbi maça gitmek isteyen taraftarları umutlandıran yeni bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe derbisi için kulübe devredilen biletlerin saat 13.00 itibariyle satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
"Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Fenerbahçe maçı için Kulübümüze devredilen biletler, saat 13.00'te satışa sunulacak.
Taraftarlarımız, passo. com ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden bilet satın alabilirler.
Tüpraş Stadyumu'nda bulunan bilet gişesinde bilet satışı yapılmayacaktır."

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