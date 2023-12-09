Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

Bu akşam Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin VAR hakemi belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam oynanacak olan derbi maçın video yardımcı hakemi (VAR) belli oldu.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Müsabakada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa İlker Coşkun ve Süleyman Özay görev yapacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.

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