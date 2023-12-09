Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'dan flaş kararlar

Bugün günlerden derbi. Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'de 15. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, 26 puanla haftaya averajla 3. sırada girdi.

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl'ün kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. 31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, hafkaya Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda girdi.

Trabzonspor mağlubiyeti ve Adana Demirspor beraberliğinin ardından üst üste iç sahada Fatih Karagümrük'ü 2-1, Sivasspor'u da 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ligde yeniden çıkışa geçti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Antalyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

Dev maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya sürecekleri ilk 11'leri belirledi. Muhtemel 11'ler şöyle:

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Salih, Gedson, Chamberlain, Cenk, Rebic, Aboubakar.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-samuel, Djiku, Samet (Oosterwolde), Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.