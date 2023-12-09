Ali Palabıyık Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında nasıl doğrandığını açıkladı. Skandal atamayı itiraf etti

Hakemlik kariyerini noktalayan Ali Palabıyık katıldığı programda, 2017 yılında yönettiği olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçları hakkında konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Palabıyık Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında nasıl doğrandığını açıkladı. Skandal atamayı itiraf etti

Birkaç ay önce hakemlik kariyerini noktalayan, görevde olduğu dönemde de kararlarıyla tartışılan isimlerin başında gelen Ali Palabıyık, gazeteci Mehmet Demirkol'un Youtube kanalında 'Galaxy Rehberi' adlı programa katıldı.

Kendisini istifaya götüren süreci anlatan Ali Palabıyık, geçmiş dönemde yönettiği bazı maçlardaki kararlarını da değerlendirdi.

"HAREKETİ GÖRMEDİM"
Bu karşılaşmaların en çok konuşulanı da 2016/17 sezonunda Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiydi. Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı karşılaşmada Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ile ilgili konuşan Palabıyık, "Van Persie'nin yaptığı hareketi görmedim" yorumunu yaptı.

"MÜMKÜN DEĞİL DEDİM"
Ertesi sezon yine bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine atandığında çok şaşırdığını ifade eden Ali Palabıyık, "Maça çıkacaksın dediler. Mümkün değil çünkü yeni yönettim maç hala konuşuluyor. Van Persie-Tosic olayından dolayı bana mümkün değil maç gelmez dedim. 5 dakika sonra mesaj geldi maça atandım" ifadesini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN PENALTISINI VERMEM GEREKİYORDU"
Ali Palabıyık; 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile biten o karşılaşmada da büyük hatalar yapıldığını itiraf ederek şu ifadeleri kullandı: "Müsabaka sonunda; 5 kırmızı kart, 2 penaltı, olaylar, iptal edilen gol... Yardımcı hakemin yanlış kaldırdığı bir ofsayttan dolayı FIFA kokartı gitti o maçtan sonra. Keşke VAR olsa diyebilceğim bir maçtı. Orada bir Cenk'in penaltı pozisyonu vardı. Hasan Ali Kaldırım ile. Her ikisi de aynı kramponu giymişti, yanılmıyorsam sarı krampondu. Orada bir kontak oluştu, ama o kontak kim nasıl oluştu göremedim. Beşiktaş penaltı bekliyordu, orada Beşiktaş'ın penaltısını vermem gerekiyordu. Ama göremedim. VAR da olmadığı için o pozisyon kaçtı.

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