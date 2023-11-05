Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sosyal medya hesabından TFF'ye yönelik sert bir paylaşım yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.

İlk devreyi 1-0 önde kapatan Beşiktaş'tan, devre arasında sert paylaşımlar geldi.

'TÜRKİYE FİYASKO FEDERASYONU'

Salih Uçan, 34. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem devam kararı verdi.

Salih'ten ve diğer futbolculardan yoğun itiraz yapıldı.

Beşiktaş, devre arasında ''Türkiye Futbol Federasyonu(Yanlış), Türkiye Fiyasko Federasyonu (Doğru)'' paylaşımı yaptı.

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BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ

Beşiktaş Kulübü, bu paylaşım sonrası Salih Uçan'ın pozisyonunu paylaşarak, ''Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!'' notunu düştü.

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