Beşiktaş'tan üç sakatlık açıklaması birden. Onana, Yakup Arda ve Rashica'nın son durumu belli oldu

Beşiktaş, Sakaryaspor ile oynanan özel maçta sakatlanan Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç ile Kosova milli takımında sakatlanan Rashica'nın son durumunu açıkladı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan üç sakatlık açıklaması birden. Onana, Yakup Arda ve Rashica'nın son durumu belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''Futbol A Takımımızın Sakaryaspor ile oynadığı özel maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Yakup Arda Kılıç’ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Kosova milli takımının 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica’nın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.''

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