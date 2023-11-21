Beşiktaş'tan üç sakatlık açıklaması birden. Onana, Yakup Arda ve Rashica'nın son durumu belli oldu

Beşiktaş, Sakaryaspor ile oynanan özel maçta sakatlanan Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç ile Kosova milli takımında sakatlanan Rashica'nın son durumunu açıkladı.