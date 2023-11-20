Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları

Fenerbahçe Petrol Ofisi, derbide Beşiktaş United Payment'i 3-1 devirdi. İşte derbinin tüm fotoğrafları...

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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Fotoğraflar: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Beşiktaş United Payment'i ağırladı.

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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 2

Derbiyi 3-2 ile geçen sarı-lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 3

Beşiktaş 17. dakikada Esra Manya'nın golüyle öne geçti.

Fenerbahçe 42. dakikada Yaşam Göksu ile Yağmur Uraz'ın 45+2 ve 79. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1 yaptı.

Siyah-beyazlılar ise 90+5'te D. Halilaj ile farkı 1'e indirdi.

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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 4

Bu sonuç sonrası Fenerbahçe, puanını 27 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 20 puanla 5. sırada bulunuyor.

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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 5

İşte derbinin tüm fotoğrafları;

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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 6
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 7
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 8
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 9
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 10
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 11
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 12
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 13
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 14
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 15
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 16
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 17
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 18
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 19
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 20
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 21
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 22
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 23
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 24
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 25
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 26
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 27
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 28
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 29
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 30
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 31
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 32
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 33
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 34
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 35
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 36
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 37
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 38
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 39
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 40
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 41
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 42
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 43
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 44
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 45
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 46
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 47
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 48
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 49
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 50
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 51
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 52
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 53
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 54
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 55
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 56
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 57
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 58
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 59
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 60
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 61
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 62
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 63
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 64
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 65
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 66
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 67
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 68
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 69
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 70
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 71
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 72
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 73
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 74
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 75
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 76
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 77
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 78
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 79
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 80
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 81
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 82
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 83
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 84
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 85
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 86
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 87
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 88
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 89
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 90
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 91
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 92
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 93
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 94
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 95
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 96
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 97
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 98
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 99
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 100
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 101
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 102
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 103
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 104
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 105
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Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları 106
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