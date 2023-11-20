Derbinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı 3 golle devirdi. İşte maçın tüm fotoğrafları

Fenerbahçe Petrol Ofisi, derbide Beşiktaş United Payment'i 3-1 devirdi. İşte derbinin tüm fotoğrafları...
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Fotoğraflar: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Beşiktaş United Payment'i ağırladı.
Derbiyi 3-2 ile geçen sarı-lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş 17. dakikada Esra Manya'nın golüyle öne geçti.
Fenerbahçe 42. dakikada Yaşam Göksu ile Yağmur Uraz'ın 45+2 ve 79. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1 yaptı.
Siyah-beyazlılar ise 90+5'te D. Halilaj ile farkı 1'e indirdi.
Bu sonuç sonrası Fenerbahçe, puanını 27 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 20 puanla 5. sırada bulunuyor.
İşte derbinin tüm fotoğrafları;