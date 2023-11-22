Hasan Arat'ın 'anlaştık' dediği PSG'li ortaya çıktı

Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat'ın, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladığı oyuncu belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat'ın 'anlaştık' dediği PSG'li ortaya çıktı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi ile Doha'da bir araya gelmişti.

Arat açıklamasında, "Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Beşiktaşımız için hayırlı olsun" demişti.

FRANSIZ BASINI İDDİA ETTİ
Bu gelişme üzerine Fransız basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransız medyasında yer alan haberde, Beşiktaş ile PSG arasında yapılan işbirliğinde ismi açıklanmayan bir oyuncunun transferi konusunda da anlaşmaya varıldığı bildirildi

KİRALIK GÖNDERİLECEK
Haberde, Paris Saint-Germain'in ocak ayında bazı futbolcularla yol ayrımına gideceği aktarıldı. Takımdan kiralık gönderilecek isimlerin başında genç forvet Hugo Ekitike'nin yer aldığı belirtildi. Beşiktaş ile PSG arasında yapılan transfer anlaşmasında ismi açıklanmayan futbolcunun Hugo Ekitike olduğu iddia edildi.

BU SEZON NE YAPTI?
21 yaşındaki Hugo Ekitike sezon başında Reims'ten 28.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Fazla forma şansı bulamayan 1.89'luk Fransız forvet, sadce Lorient karşısında 10 dakika şans buldu.

whatsapp-image-2023-11-22-at-13-48-49.jpeg

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN?
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir." denildi.

İlgili Haberler
Hasan Arat'tan Beşiktaş'a transfer müjdesi. PSG Başkanı'yla fotoğraf paylaştı
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız
Beşiktaş'tan üç sakatlık açıklaması birden. Onana, Yakup Arda ve Rashica'nın son durumu belli oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Son Haberler
İş gücü girdi endeksleri arttı Ekonomi
İş gücü girdi endeksleri arttı
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu Sağlık
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz Dünya
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu' Ekonomi
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu'
4 malzemeli kahveli fit brownie nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
4 malzemeli kahveli fit brownie nasıl yapılır?
Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlara yeni düzenleme Ekonomi
Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlara yeni düzenleme
Cumhuriyet’e damga vuran 24 iş insanı. Fast Company dergisi duyurdu Yaşam
Cumhuriyet’e damga vuran 24 iş insanı. Fast Company dergisi duyurdu