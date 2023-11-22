Hasan Arat'ın 'anlaştık' dediği PSG'li ortaya çıktı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi ile Doha'da bir araya gelmişti.

Arat açıklamasında, "Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Beşiktaşımız için hayırlı olsun" demişti.

FRANSIZ BASINI İDDİA ETTİ

Bu gelişme üzerine Fransız basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransız medyasında yer alan haberde, Beşiktaş ile PSG arasında yapılan işbirliğinde ismi açıklanmayan bir oyuncunun transferi konusunda da anlaşmaya varıldığı bildirildi

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Haberde, Paris Saint-Germain'in ocak ayında bazı futbolcularla yol ayrımına gideceği aktarıldı. Takımdan kiralık gönderilecek isimlerin başında genç forvet Hugo Ekitike'nin yer aldığı belirtildi. Beşiktaş ile PSG arasında yapılan transfer anlaşmasında ismi açıklanmayan futbolcunun Hugo Ekitike olduğu iddia edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

21 yaşındaki Hugo Ekitike sezon başında Reims'ten 28.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Fazla forma şansı bulamayan 1.89'luk Fransız forvet, sadce Lorient karşısında 10 dakika şans buldu.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir." denildi.