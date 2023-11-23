Rıza Çalımbay'ın kararı belli oldu

Milli aranın ardından Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ederken teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da 11'i netleşti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay'ın kararı belli oldu

Rashica ve Onana dışında Beşiktaş'ta sakat oyuncu bulunmazken kart cezalısı olan Rebic, Samsun maçında oynamayacak.

Rashica ve Rebic'in yokluğunda Muleka ve Cenk ile oyuna başlaması beklenen Rıza Çalımbay forvette ise sakatlık durumunu atlatan Aboubakar'ı oyuna sürmesi bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın Sakaryaspor maçında sakatlanan Onana'nınformundan memnun olmadığı ve oyuncunun yeniden değerlendirilmesi yönünde yeni seçilecek yönetime bir rapor vereceği ortaya çıktı.

Oxlade-Chamberlain ve Jackson Muleka'nın ise performanslarını beğenen Rıza Çalımbay, ekibinden İngiliz futbolcuyla daha yakından ilgilenmelerini istedi.

Jackson Muleka'nın yanlış mevkide değerlendirildiğini düşünen Çalımbay, Kongolu futbolcuya hücum hattının en ucunda görev vereceği gelen haberler arasında.

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