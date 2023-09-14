Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması

Milli takım arasının bitmesinin ardından Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Fransa'ya gitti.

Yıldız oyuncu ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Kamerun Milli Takımı'nın ardından Fransa'ya gitti.

Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamasında tecrübeli golcü hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

-Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.