Beth root bitkisi nelere iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu

Beth Root veya Bethroot, Latince ismi ise Trillium erectum. Bitki sabit yağlar, uçucu yağlar, saponinler, sapojeninler, nişasta, reçine ve tannik asit içeriyor. Zambakgiller ailesinin bir üyesi. Bir zamanlar “doğum kökü” olarak adlandırılmış. Bunun nedeni bitkinin Yerli Amerikalılar tarafından doğum sırasında yardımcı olmak için kullanılıyormuş.

Beth Root’un yararları arasında negatif enerjiden kurtulmaya yardımcı olması. En dikkat çeken yararı ise aşırı kanama, PMS düzenleme ve doğumdan önce ve sonra rahmi güçlendirmeye yardımcı olması…

Beth Root öncelikle ağır ve ağrılı adet dönemleriyle başa çıkmak için kullanılmış. Ayrıca iltihap önleyici, balgam söktürücü ve kanamalı hemoroid, ishal, varis ve morluklara çare olarak reçete edildiği de biliniyor.

Düzensiz adet dönemleri, adet ağrısı, aşırı vajinal akıntı gibi jinekolojik durumları tedavi etmek ve doğuma yardımcı olmak için kullanılmış.

NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitki kökleri tıbbi olarak en sık kullanılan kısımlardır. Ancak yapraklar ve hatta kokulu çiçekler de bitkisel ilaçlar hazırlamak için zaman zaman kullanılır. Genç filizler salatalarda taze olarak yenebilir ve bu bitkinin kökü tentür, şurup veya çay haline getirilebilir.

Dozlama, bireyin yaşına, kilosuna, sağlığına vb. bağlıdır, bu nedenle herhangi bir yan etkiyi önlemek için dozlama konusunda bir uzmana danışmak önemli.

YAN ETKİLERİ

Yanlış ya da aşırı dozda alındığında mide ve bağırsak şikayetlerine neden olur. Kusma yaygın bir şikayet. Ayrıca cilt tahrişine de yol açıyor.

Hamile kadınlarda düşüklere neden olabiliyor ve kalp problemlerini ağırlaştırabiliyor. Kesinlikle doktora danışılması gerekiyor…