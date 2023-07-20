Beyaz Saray’dan ardı ardına açıklamalar. Putin’in Karadeniz hamlesi ABD’de endişe yarattı

Rusya, Ukrayna limanlarına giden gemileri "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak kabul ettiklerini açıklamış ve Karadeniz'de deniz seferleri olumsuz etkilenmişti. Rusya'nın kararı ardından Beyaz Saray'dan endişe açıklamaları geldi.

KAYNAK: AA
Beyaz Saray’dan ardı ardına açıklamalar. Putin’in Karadeniz hamlesi ABD’de endişe yarattı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Pennsylvania'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD, Rusya'nın Karadeniz'deki saldırılarından ve Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceği açıklamasından "derin endişe duyduklarını" belirtti.

"SİVİL GEMİLERE SALDIRMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Dalton, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Karadeniz'de gördüklerinden derin endişe duyduklarını belirterek, Rusya'nın, Karadeniz'deki liman şehirlerine üç gündür üst üste füze ve insansız hava aracıyla saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Rusya'nın Karadeniz'deki bu saldırılarının gıda güvenliğini olumsuz etkilediğine işaret eden Dalton, Moskova'nın ayrıca "Karadeniz'den tahıl taşıyan sivil gemilere saldırma potansiyeline sahip olduğuna" dair de işaretler gördüklerini belirtti.

UKRAYNA VE DİĞER ÜLKELERE DESTEK AÇIKLAMASI

Dalton, "Karadeniz'deki herhangi bir sivil gemiyi, askeri kargo içeren olası bir sevkiyat olarak değerlendireceklerini ima ettiler. Yani buradan ne yapmaya niyetli olabileceklerini varsayabiliriz. Bundan derin endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Dalton, gıda güvenliği konusunda olumsuz etkilenen Ukrayna ve diğer ülkelere destek vermek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

SINIRI GEÇEN ASKERLE İLGİLİ KUZEY KORE İLE TEMASA GEÇİLDİ

Dalton, Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerin sağlık durumu ve nerede olduğuyla ilgili bilgi almak için birden fazla kanal aracılığıyla Kore Halk Ordusu (KPA) ile temasa geçtiklerini söyledi.

Hadiseyle ilgili tam olarak ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Dalton, odak noktalarının mümkün olan en kısa sürede askerin eve dönmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Dünyanın gözü kulağı Moskova'da. Putin'den kritik tahıl koridoru açıklaması
Zelenskiy, Tahıl Koridoru için Birleşmiş Milletlerin kapısını çaldı
Putin’den Karadeniz’i karıştıracak hamle
Zelenskiy'den tahıl ticareti açıklaması
Zelenskiy'den tahıl ticareti açıklaması
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Manisa’da yaralı bayağı kocagöz kuşu tedavi altına alındı Güncel
Manisa’da yaralı bayağı kocagöz kuşu tedavi altına alındı
Fransa'da kabinede değişikliği Dünya
Fransa'da kabinede değişikliği
Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı Güncel
Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı
Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi Spor
Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir Dünya
ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir