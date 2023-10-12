Beyaz Saray’dan Biden’ı zora sokacak açıklama. Hamas’la ilgili yalanlama geldi

CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın Hamas militanlarının çocukların kafasını kestiğine dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.



Yetkili, Biden’ın sözlerinin medya kuruluşları ve İsrailli yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanan yorumlara atıfta bulunduğunu belirtti.



Biden dün Yahudi liderlere hitaben yaptığı konuşmada, "Amerikalıların neler olduğunu görmesi önemli. İsrail’deki teröristlerin çocukların kafasını kestiği resimleri göreceğimi ve bunları doğrulayacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

Diğer taraftan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü Tal Heinrich iseHamas'ın hafta sonu İsrail'in güneyindeki Kfar Aza kibbutzuna düzenlediği saldırıların ardından, bebeklerin ve küçük çocukların" kafaları kesilmiş" halde bulunduğunu öne sürdü.

Heinrich'in yorumları, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin önceki gün CNN'e Hamas militanlarının Kfar Aza'da kadın, çocuk, bebek ve yaşlıların "IŞİD tarzı bir eylemle vahşice katledildiği" bir "katliam" gerçekleştirdiğini söylemesinin ardından geldi.

HAMAS İDDİALARI YALANLADI

Hamas ise konu ile ilgili dün bir açıklama yayınlayarak, İsrail'e yönelik saldırıları sırasında çocuklara saldırdığına dair medyada çıkan haberleri “yanlış” olarak niteleyerek yalanladı.



Hamas Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bazı Batılı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan, Filistinli özgürlük savaşçılarının çocukları öldürdüğü ve sivilleri hedef aldığı gibi yanlış iddiaları şiddetle reddetmektedir." ifadelerini kullandı.



Öte yandan CNN, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun söcüsünün iddialarını doğrulayamadığını belirtti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.