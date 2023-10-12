Beyaz Saray’dan Biden’ı zora sokacak açıklama. Hamas’la ilgili yalanlama geldi

Beyaz Saray yetkilisi, başkan Biden dahil Hamas tarafından başları kesilen çocuk ya da bebek fotoğrafları görmediklerini açıkladı. Biden geçtiğimiz gün, fotoğrafları gördüğünü iddia etmişti.

Beyaz Saray’dan Biden’ı zora sokacak açıklama. Hamas’la ilgili yalanlama geldi

CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın Hamas militanlarının çocukların kafasını kestiğine dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

Yetkili, Biden’ın sözlerinin medya kuruluşları ve İsrailli yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanan yorumlara atıfta bulunduğunu belirtti.

Biden dün Yahudi liderlere hitaben yaptığı konuşmada, "Amerikalıların neler olduğunu görmesi önemli. İsrail’deki teröristlerin çocukların kafasını kestiği resimleri göreceğimi ve bunları doğrulayacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

Diğer taraftan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü Tal Heinrich iseHamas'ın hafta sonu İsrail'in güneyindeki Kfar Aza kibbutzuna düzenlediği saldırıların ardından, bebeklerin ve küçük çocukların" kafaları kesilmiş" halde bulunduğunu öne sürdü.

Heinrich'in yorumları, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin önceki gün CNN'e Hamas militanlarının Kfar Aza'da kadın, çocuk, bebek ve yaşlıların "IŞİD tarzı bir eylemle vahşice katledildiği" bir "katliam" gerçekleştirdiğini söylemesinin ardından geldi.

HAMAS İDDİALARI YALANLADI
Hamas ise konu ile ilgili dün bir açıklama yayınlayarak, İsrail'e yönelik saldırıları sırasında çocuklara saldırdığına dair medyada çıkan haberleri “yanlış” olarak niteleyerek yalanladı.

Hamas Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bazı Batılı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan, Filistinli özgürlük savaşçılarının çocukları öldürdüğü ve sivilleri hedef aldığı gibi yanlış iddiaları şiddetle reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CNN, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun söcüsünün iddialarını doğrulayamadığını belirtti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İlgili Haberler
HAMAS saldırısının tespit edilememesinde 'Huawei' iddiası
Öne Çıkanlar
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Son Haberler
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar Gündem
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı Spor
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay Gündem
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
İsrail-Filistin savaşında Türkiye'den 1 ölü, 1 kayıp Siyaset
İsrail-Filistin savaşında Türkiye'den 1 ölü, 1 kayıp
Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma açıldı Gündem
Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma açıldı
İmamoğlu’nu oy karşılığı İBB’ye işe alımla suçlayan Canpolat’ın yeğeni İBB çalışanı çıktı Siyaset
İmamoğlu’nu oy karşılığı İBB’ye işe alımla suçlayan Canpolat’ın yeğeni İBB çalışanı çıktı