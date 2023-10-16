Biden 'Filistinlilerin saldırıyla ilgisi yok' dedi. İsrail Cumhurbaşkanı HAMAS saldırısında Gazze’deki sivilleri sorumlu tutmuştu

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistinlilerin, HAMAS'ın saldırılarıyla bir bağlantısı olmadığı dile getirirken, "Onlar, HAMAS yüzünden acı çekiyor" dedi.

Biden 'Filistinlilerin saldırıyla ilgisi yok' dedi. İsrail Cumhurbaşkanı HAMAS saldırısında Gazze’deki sivilleri sorumlu tutmuştu

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetini artırırken, genellikle İsrail yanlısı tutum sergileyen ABD Başkanı Joe Biden’dan herkesi şaşırtan bir mesaj geldi.

ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı adlı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Biden, Filistinlilerin HAMAS yüzünden acı çektiğini belirtti.

'FİLİSTİNLİLER ONLAR YÜZÜNDEN ACI ÇEKİYOR'

Biden, "Filistinlilerin çoğunun HAMAS'ın korkunç saldırılarıyla bir bağlantıları olmadığını göz ardı etmemeliyiz. Filistinliler onlar (HAMAS) yüzünden acı çekiyor" açıklamasında bulundu.

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BİDEN, MAHMUD ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Biden, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir görüşme gerçekleştirdi. POTUS'tan yapılan açıklamada, "Filistin Yönetimi Başkanı Abbas ile görüşerek HAMAS'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadım ve HAMAS'ın Filistin halkının onurunu ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığını yineledim. Gazze'deki sivillere insani yardım malzemelerinin ulaşmasını sağlamak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalıştığımız konusunda kendisine güvence verdim" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

HAMAS'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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