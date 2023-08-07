‘Beyimi kumama yolcu ettim’ diyerek Tiktok’da paylaşım yaptı

TikTok kullanıcısı bir kadın, “Beyimi kumama yolcu ettim” başlığı altında TikTok hesabından bir video paylaştı. Video da kocasının eşyalarını siyah bir poşete koyan kadın, ardından mutfağa gidip yemek pişirdiği görülüyor. Videonun başlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.

‘Beyimi kumama yolcu ettim’ diyerek Tiktok’da paylaşım yaptı

Son zamanlar da tüm dünya da ve ülkemizde popüler olan TikTok uygulamasından skandal videolar gelmeye devam ediyor.

Bu kez de TikTok kullanıcısı bir kadın, TikTok hesabından “Beyimi kumama yolcu ettim” başlığıyla bir video paylaştı.

Video da kocasının eşyalarını siyah bir poşete koyan kadın, kocasını yolcu ettikten sonra çocuklarına patates kızartıp videoyu sonlandırdı. Kadının “Beyimi kumama yolcu ettim” başlığı altında paylaştığı video büyük tepki çekti. Videonun başlığının etik olmadığını düşünen sosyal medya kullanıcıları ‘Bu kadar da genişlik olmaz’ diyerek sitemde bulundu.

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