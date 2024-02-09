Beyin hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı

Ban otu, doğal beslenmenin önem kazandığı günümüzde, sağlığa faydalı olduğu iddia edilen otlardan biridir. Ancak bu bitkinin hem uyuşturucu hem de zehirli etkileri olduğunu unutmamak gerekir.

Ban otu, patlıcangillerden bir bitkidir ve yol kenarları gibi gölgeli yerlerde yetişir. Boyu 80 santimetreye kadar uzayabilir.

Açık yeşil renkli ve beyaz tüylü bir bitkidir. Çiçekleri soluk sarı veya kırmızımsı mor renklidir. Meyveleri çok sayıda tohum içerir. Bu bitki evde kullanılmamalıdır.

Ban otunun bazı faydaları olduğu söylenir. Örneğin, kurutulup kaynatılan suyu romatizma ve siyatik ağrılarına iyi gelir.

Ayrıca sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi vardır ve uyku ilaçlarında kullanılır. Tohumlarından ve yapraklarından çeşitli ilaçlar yapılabilir.

Ban otu titreme ve çarpıntıyı azaltır, uykusuzluk yapar ve keyif verir. Beyin hastalıkları, Kore hastalığı ve nikriste için de faydalı olduğu belirtilir.