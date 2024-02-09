Beyin hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı

Erkavim Yıldırım
Beyin hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı
Beyin hastalıkları, kore hastalığı ve nikriste faydalı olan ban otu dikkat çekti.

Ban otu, doğal beslenmenin önem kazandığı günümüzde, sağlığa faydalı olduğu iddia edilen otlardan biridir. Ancak bu bitkinin hem uyuşturucu hem de zehirli etkileri olduğunu unutmamak gerekir.

Ban otu, patlıcangillerden bir bitkidir ve yol kenarları gibi gölgeli yerlerde yetişir. Boyu 80 santimetreye kadar uzayabilir.

Açık yeşil renkli ve beyaz tüylü bir bitkidir. Çiçekleri soluk sarı veya kırmızımsı mor renklidir. Meyveleri çok sayıda tohum içerir. Bu bitki evde kullanılmamalıdır.

Ban otunun bazı faydaları olduğu söylenir. Örneğin, kurutulup kaynatılan suyu romatizma ve siyatik ağrılarına iyi gelir.

Ayrıca sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi vardır ve uyku ilaçlarında kullanılır. Tohumlarından ve yapraklarından çeşitli ilaçlar yapılabilir.

Ban otu titreme ve çarpıntıyı azaltır, uykusuzluk yapar ve keyif verir. Beyin hastalıkları, Kore hastalığı ve nikriste için de faydalı olduğu belirtilir.

İlgili Haberler
Altınbaşak otunun faydaları nelerdir
Ülsere şifa oluyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Son Haberler
Finlandiya Rusya sınırını açmıyor Dünya
Finlandiya Rusya sınırını açmıyor
Borsa haftanın son iş gününe rekorla başladı Ekonomi
Borsa haftanın son iş gününe rekorla başladı
Miraslar için yeni karar. Artık tapular böyle pay edilecek Gündem
Miraslar için yeni karar. Artık tapular böyle pay edilecek
Elektrik tellerindeki bu toplar bakın ne işe yarıyor. Kimsenin aklına gelmeyecek Yaşam
Elektrik tellerindeki bu toplar bakın ne işe yarıyor. Kimsenin aklına gelmeyecek
Galatasaray 16: Başakşehir: 7 Spor
Galatasaray 16: Başakşehir: 7
Trafik sigortalarında yeni dönem. Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor Ekonomi
Trafik sigortalarında yeni dönem. Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
Jandarma şüphelendi durdurdu. Aracın içinden neler çıktı Gündem
Jandarma şüphelendi durdurdu. Aracın içinden neler çıktı