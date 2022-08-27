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Hipertansiyon hastalarına önemli uyarı. Bu saatler kesinlikle dışarı çıkmayın

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Alper Alabulut, hastanın bilincini bozan bütün beyin kanamalarının tehlikeli ve hayati risk taşıdığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 17:11
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Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı açıkladı. Hipertansiyon hastalarına önemli uyarı. Bu saatler kesinlikle dışarı çıkmayın

Hipertansiyon hastalarına önemli uyarı. Bu saatler kesinlikle dışarı çıkmayın
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İHA’nın haberine göre; Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut, sıcak havaların beyin kanaması riskini artırdığına dikkat çekerek, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12:00-15:00 saatleri arasında güneşten kaçınılması gerektiğini söyledi. Beyin kanamasının ölüme veya felç durumuna yol açabileceğini hatırlatan Dr. Alabulut özellikle hipertansiyon hastalarını ilaçlarını düzenli kullanması ve tansiyon kontrolü yaptırması gerektiği konusunda uyardı.

Dr. Alabulut, beyin kanamasının travmaya bağlı gelişen veya travma ile ilişkisiz, kendiliğinden oluşan olmak üzere 2 başlık altında değerlendirildiğini ifade etti.
Dr. Alabulut,  “Travmaya bağlı gelişen beyin kanamaları en sık olarak kafatası ile beynin dış zarları arasında meydana gelir. Önemli bir kısmı ise acil cerrahi müdahale gerektirebilir. Kendiliğinden oluşan beyin kanamaları ise en sık olarak beynin kendi dokusu içerisinde, beyin zarları arasında veya beyin damar baloncukları sebebiyle meydana gelir” dedi.

“SICAK HAVALAR RİSKİ ARTIRIYOR”

Özellikle ileri yaşta ve hipertansiyonu olan kişilerde sıcak havanın beyin kanaması riskini artırdığına değinen Dr. Alabulut, yaş fark etmeksizin henüz tespit edilmemiş bir beyin damar hastalığı olması halinde, sıcak hava ve dengesiz tansiyon ilişkisi sebebiyle kanama riskinin artacağını söyledi. Dr. Alabulut, uzun saatler yüksek sıcaklık ve güneş ışığı altında kalınmaması gerektiğini vurgulayarak “Güneş altında kalınma zorunluluğu varsa şapka kullanılmalı, aç ve susuz kalınmamalı, günün en sıcak saatleri olan 12:00-15:00 saatleri arası güneş altında durulmamalı, hipertansiyon hastalığı var ise sık tansiyon kontrolü yapılmalı ve baş ağrısı gibi durumlar konusunda dikkatli olunmalı” dedi.

“HİPERTANSİYON EN SIK GÖRÜLEN SEBEPLERDEN BİRİ”

Kendiliğinden oluşan beyin kanamalarının en büyük sebebinin “hipertansiyon” olduğuna dikkat çeken Dr. Alabulut, “Ayrıca altta yatan bir beyin damar bozukluğu, kan sulandırıcı kullanımı veya pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde hipertansiyona duyarlılık ve buna bağlı kanama riski artar” diye konuştu.

“FELCE YOL AÇABİLİR”

Beyin kanamasının en önemli sebebinin “hipertansiyon” olduğunu hatırlatan Dr. Alabulut, bu sebeple tansiyon kontrolü ve düzenli ilaç tüketiminin çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca yaşlı kişilerde kan sulandırıcı gibi ilaçların yüksek doza maruz kalınmadan dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Alabulut “Aile içinde veya yakın akrabalarının birden fazlasında beyin kanaması öyküsü olan kişilere ise bir sefere mahsus da olsa nörolojik değerlendirme önerilir. Yoğun stres altında olan veya sıcak havalarda güneş altında çalışmak zorunda olan kişilerin de belirtilere dikkat etmesi ve önleyici davranışları benimsemesi, stres ortamından uzaklaşması önerilir” dedi. Dr. Alabulut, beyin kanamasının, ölüme neden olmasa dahi “felç” gibi yaşam kalitesini ciddi oranda bozan sonuçları olduğunun altını çizerek “Bu sebeple bahsettiğimiz önlemleri uygulamak, özellikle ileri yaşa sahip kişilerde ve hipertansiyon hastalığı olanlarda önemlidir” diye konuştu.

“İLK BELİRTİ BİLİNÇ BOZUKLUĞU”

İlk bulgulardan birinin travma ve kazalar sonrasında oluşan tipinde “bilinç bozukluğu” olduğunu belirten Dr. Alabulut, “Travma olsun veya olmasın şiddetli baş ağrısı, ense ağrısı, bulantı ve kusma, nöbet geçirme, bilinç bulanıklığı, kol ve bacakta kuvvetsizlik, görme veya konuşma bozuklukları gibi bulgular” varsa acilen hekim kontrolünün gerektiğini ifade etti.

Dr. Alabulut, gerek görürse hekim tarafından tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri isteneceğinden bahsederek şunları söyledi: “Beyin kanamasının tespit edilmesi durumunda ise süreç cerrahi ihtiyacı olup olmamasına göre değişkenlik gösterir. Burada önemli olan şey, kanama boyutu büyük ise cerrahi ile boşaltılması, küçük ise belirli bir süre içerisinde kendiliğinden kaybolmasının klinik güven aralığında beklenmesidir. Kanamanın boyutu küçük veya büyük olsun, sebep olan bir damar bozukluğu var ise o damarların tedavi edilip tekrar kanamanın önüne geçilmesi de gerekebilir.”

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