Beyler asgari ücret için toplandılar çay kahve içip dağıldılar. Talimat gelince asgari ücreti açıklayacaklar

Milyonlarca çalışan ile işveren kesiminin sonucunu merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında yine havanda su dövüldüğü ve hiç rakam konuşulmadığı ortaya çıktı.

Beyler asgari ücret için toplandılar çay kahve içip dağıldılar. Talimat gelince asgari ücreti açıklayacaklar

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Komisyonu Çalışma Genel Müdürlüğü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti ikinci kez toplandı. Bu toplantıda da ilk toplantıda olduğu gibi kimse rakam konuşmadı.

YENİÇAĞ’IN BUGÜNKÜ MANŞETİ:

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DOLAR BAZ ALINMAYACAK

Türk-İş temsilcisi Ramazan Ağar toplantı sonrası “İşveren tarafında ya da hükümet tarafında herhangi bir rakam ortaya konmadı. Biz de söylemedik işin doğrusu” dedi. 500 dolar tartışmalarına da değinen Ağat “TL olarak görüşüyoruz dolar üzerinden görüşmüyoruz” ifadelerini kullandı.

DİSK TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantılara alınmayan DİSK’in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Bu toplantı antidemokratiktir asgari ücretin tespitinde TÜİK’in inandırıldıktan uzak verileri değil gerçek enflasyon göz önüne alınmalıdır. Kamu ve özel sektör yetkileri arasındaki ücret farkları ortadan kaldırılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Çerkezoğlu, “Asgari ücrete yapılan zamlar 1-3 ay içerisinde uçup gidiyor. Ocak ayında yüzde ellinin üzerinde bir artış yapıldı ama belirlenen asgari ücret hızla daha yılın üçüncü ayında açlık sınırının bile altına gerilemiş oldu” dedi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN SAAT 11.00’DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.

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