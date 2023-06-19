Asgari ücret görüşmelerinde kritik dönemeç! Erdoğan’la görüşen Türk-İş Başkanı Atalay’dan açıklama geldi

Ergün Atalay, asgari ücret zammı için Erdoğan ile görüştü.

Asgari ücret görüşmelerinde kritik dönemeç! Erdoğan’la görüşen Türk-İş Başkanı Atalay’dan açıklama geldi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete ara zam için yapılan görüşmelerde.

Görüşmeler devam ederken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için AKP Genel Merkezi'ne gitti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sessiz geçen ilk toplantısının ardından yaklaşık 2,5 saat süren ikinci görüşmesinden de rakam çıkmadı.

"PERŞEMBEYİ BULMAZ DİYE UMUT EDİYORUM"

Bu hafta üçüncü görüşmenin yapılacağını duyuran Ergün Atalay ise asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AKP Genel Merkezi'ne görüştü.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Ergün Atalay şunları söyledi:

"Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50."

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